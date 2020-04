De igual manera, si aplicáramos la teoría de la espiral del silencio de Noelle-Neumann, el miedo al rechazo o desprecio social por no acatar las indicaciones sanitarias se daría dentro de colectivos determinados que compartan, precisamente, visiones de mundo o relaciones sociales; no ante colectivos que piensan radicalmente distinto a nosotros o con quienes no compartamos ninguna interacción a través de las cámaras de eco de las redes sociales en que nos movemos.