IA y ciencia: una mezcla que redefine el futuro humano

Los avances en la IA no son exclusivos de los grandes centros de investigación. Representan una oportunidad real para que países como Costa Rica fortalezcan su ecosistema científico y tecnológico.

Por Ineke Geesink

En esta era digital, donde los datos e información crecen exponencialmente y los desafíos globales se intensifican, la inteligencia artificial (IA) emerge como una aliada estratégica para la ciencia, posicionándose como una herramienta fundamental que acelera descubrimientos, resuelve problemas complejos y mejora vidas.








