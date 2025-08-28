Tecnología

Con la inteligencia artificial será posible prevenir e identificar enfermedades a tiempo

En Costa Rica ya se usa la IA en el área de salud. Le contamos cómo inteligencia artificial mejoraría el acceso a servicios médicos, el diagnóstico de pacientes, la prevención de problemas de salud y la investigación biomédica

Por Carlos Cordero Pérez

En la Clínica Clorito Picado, cerca de Cinco Esquinas, un sistema en la nube utiliza distintos algoritmos —incluyendo de inteligencia artificial o IA— para revisar los datos de los expedientes digitales de pacientes del área de Tibás Sur y detectar aquellos con factores de riesgo y altas posibilidades de padecer diabetes.








