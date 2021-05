Pero para poder pensar en el contexto en el cual se desarrollan estas tecnologías, que requiere de Internet de alta velocidad, es importante conocer algunos hechos al respecto, en España según el periódico la Vanguardia del 20 de noviembre 2019, muchas zonas cuentan con acceso a red, pero con velocidades muy bajas, al respecto la actual legislación brinda poco margen de maniobra, no permitiéndose a las operadoras brindar servicios de banda ancha incluso en zonas donde no se cuenta con infraestructura. Por su parte en Gran Bretaña el líder laboralista Jeremy Corbyn, aboga por un servicio de banda ancha gratuito en los hogares, cubriéndose los costos con impuestos a empresas como Facebook y Google. Acá se revive la discusión sobre si el acceso a internet debe ser gratuito o no, pero la sociedad debería enfocarse realmente en la educación y en la necesidad del acceso al conocimiento de forma universal y gratuita, por esto, es de considerar que los usos principales de este se dirigen a negocios y educación, además también el tema de la libertad de expresión, para lo cual el ser humano depende fundamentalmente de la comunicación por medio este medio.