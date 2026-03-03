Opinión

La biología femenina que las relaciones laborales omiten

Escuchar
Por Rebeca Artavia

Más allá de reflexionar sobre temas tan importantes para las mujeres como lo son la brecha salarial, el liderazgo femenino, el techo de cristal y la protección a la maternidad, me gustaría poner sobre la mesa otra realidad del trabajo femenino que casi no se menciona y que en el marco de las relaciones laborales no se ha sabido regular adecuadamente: la biología de la mujer como parte de la vida laboral.








Código de TrabajoMujeres8MLegislación

