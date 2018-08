No obstante, el riesgo de contagio económico a Europa y otros mercados emergentes parece limitado, al menos si la situación en Turquía no se descontrola completamente. La crisis en Turquía es muy particular e idiosincrática. Excluyendo Argentina, no hay otra economía emergente importante tan frágil como Turquía, tomando en cuenta el déficit comercial y la deuda externa. Sin embargo, es probable que el sentimiento negativo prevalezca a corto plazo. Los mercados financieros odian incertidumbres y mientras no haya una estrategia clara para frenar la caída libre de la libra turca, es posible que otros activos relacionados, como el euro, los bancos europeos y otros activos en los mercados emergentes sufran un poco más. Probablemente, estas caídas serán oportunidades de compra.