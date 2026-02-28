La decisión equivocada de la junta directiva del Banco Central

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) recientemente, y por tercera vez, rechazó la recomendación de los técnicos del Banco para hacer un ajuste adicional a la baja en la Tasa de Política Monetaria (valor actual TPM es 3,25%), cuando el país tiene una inflación negativa o cercana a cero desde hace más de treinta y dos meses.

Curiosamente, los miembros de la Junta Directiva mencionan que la economía está creciendo bien y la inflación negativa se debe a la caída en precios de materias primas importadas. Me sorprende que personas de amplios conocimientos y buenos amigos no tomaran en cuenta que las cifras oficiales del Banco señalan que la producción doméstica (85% del PIB) apenas creció el año pasado 3% y con posibilidades de crecer a una cifra inferior en 2026. Además, cuando hace tres años se ajustó la TPM hasta 9% se argumentó que era porque los precios del petróleo y otras materias primas habían aumentado. ¿Asimetría, incongruencia o impericia?

Tasas de interés activas reales altas como las de hoy constituyen un límite al crecimiento de la producción, inversiones privadas e ingreso. Con esas altas tasas, además, no hay posibilidad de endeudarse para realizar gastos de consumo necesarios para muchas familias.

Se reconoce que la producción interna debe crecer por lo menos 4% para que se produzca un “derrame” favorable para la población. Estamos lejos de tener ese crecimiento. Pareciera que la Junta Directiva del Banco desea mantener una inflación negativa con todos los efectos desfavorables para la economía nacional, y un crecimiento bajo en la producción interna.

Fernando Naranjo, economista.

Las cifras de inflación negativa de -2,53% en enero del 2026 y la caída de la demanda de dólares reciente preocupan de sobremanera. Esto puede ser señal que la economía doméstica está entrando en una desaceleración mucho más fuerte que la observada en los últimos meses.

La decisión del Banco es equivocada. El país necesita producir más, generar más inversiones, tener más consumo de las familias, mayor generación de empleo y efectos positivos en el ingreso familiar, las finanzas públicas y en el bienestar familiar.

Pronto vendrán nuevas oportunidades para que la Junta Directiva del BCCR enmiende el error que ha cometido Eso esperamos por el bien del país.

Fernando Naranjo Villalobos es doctor en economía por la universidad de Pennsylvania. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También estuvo al frente del Grupo Taca, del Banco Nacional de Costa Rica como gerente general y ocupó el cargo de director general de la aerolínea Volaris. Es el presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa).