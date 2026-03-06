Opinión

La economía del cuidado: el eslabón necesario para elevar la productividad en Costa Rica

Por Byron Salas Conejo

Costa Rica enfrenta una paradoja silenciosa: mientras la participación laboral femenina sigue siendo una de las más bajas en comparación con las economías desarrolladas, el país envejece y necesita ampliar su base productiva. Ambas realidades están conectadas por un factor estructural que rara vez tratamos como asunto económico: el cuidado.








