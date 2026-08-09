Opinión

La IA debe ampliar la economía, no dividirla

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Por Mark Esposito y Aurélie Jean

Más de 200 economistas e investigadores en IA, entre ellos 16 premios Nobel, han firmado la declaración We Must Act Now, en la que advierten que la IA podría transformar la economía global a una escala mayor que la de la Revolución Industrial -y con mucha mayor rapidez-. Nosotros estamos entre los firmantes, pero reconocer lo que está en juego no resuelve la cuestión de cómo debería desarrollarse la IA. Una de las afirmaciones centrales de la declaración es que la IA debe centrarse en complementar a los seres humanos en lugar de imitarlos. Esa distinción tiene más consecuencias de lo que podría parecer.








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