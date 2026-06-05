Opinión

La nueva realidad demográfica exige repensarnos como sociedad

La realidad que enfrenta Latinoamérica está muy lejos de la imagen idealizada de personas jubilándose para viajar o descansar. Parte de esas personas desean y pueden mantenerse activas y sentirse útiles.

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Por Lupita Páez Fernández

Costa Rica ya no es un país joven y América Latina tampoco.








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