Opinión

La obligación de conocer la cancha en que toca jugar

EscucharEscuchar
Por Leda Muñoz

Tras varias décadas de producirse el informe Estado de la Nación, y más tarde el Estado de la Educación, es interesante ver el patrón que surge de las reacciones de las autoridades políticas ante las radiografías que cada informe revela del país, muchas muy preocupantes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Estado de la Educacióneducación

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.