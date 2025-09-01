Economía y Política

Coordinadora del Estado de la Educación: Falta de habilidades impactará el mercado laboral

‘El Financiero’ conversó con Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, sobre las consecuencias que tendrá para el país la crisis educativa.

Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica enfrenta el mayor rezago educativo de su historia reciente. Los recortes en inversión social y la pérdida de lecciones —provocada por las huelgas y la pandemia años atrás—abrieron grietas que hoy se reflejan en vacíos de aprendizaje y en un futuro laboral con menos talento calificado.








