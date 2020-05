Los límites de crédito aprobados, en muchos casos superan su capacidad de pago, pero eso no es relevante, los agentes de contagio no distinguen este tipo de “nimiedades” ya que cuentan con tasas de interés abusivas que les permiten “darse el lujo” de que muchos no puedan pagar. También cobran comisiones por administración del producto que ellos mismos venden, agregan pólizas y cobran dolorosísimas comisiones agiotistas por atrasos aplicables a partir del primer día de mora.