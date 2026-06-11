Opinión

La propuesta de Milei de empresas sin humanos

Opinión de Mauricio París | “Otorgar personalidad jurídica plena a entidades sin conciencia, sin moral y sin capacidad de sufrimiento (al menos en el estado actual de la tecnología) no es un acto de innovación, es una abdicación del derecho frente a la técnica.”

EscucharEscuchar
Por Mauricio París

Quizá el debate más importante del derecho mercantil del siglo XXI no provino de Silicon Valley ni Bruselas, sino de Buenos Aires. El presidente Javier Milei anunció un proyecto de ley para crear una categoría jurídica inédita: la “corporación no humana” (non-human corporation).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IAAIMileiArgentina

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.