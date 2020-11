Sin embargo no podemos simplificarlo de esta manera, porque así como Google o Facebook son los mejores posicionados en un “mercado de búsquedas”, ese mercado ha sido creado y monopolizado por ellos, un tema que aborda muy bien Peter Thiel en su clásico Zero To One cuando se pregunta: “¿Cuál es esa empresa tan valiosa que no está desarrollando nadie?”. Para el autor, es sabido que crear valor no basta, también necesitamos capturar parte del valor que se crea, tal como lo hizo Google. Que algo crezca y genere un mercado nuevo, una nueva solución, es algo positivo, que ese mercado se transforme en un monopolio que no permita que otros competidores prosperen no, y aquí es donde debería haber marcos jurídicos ágiles que es lo que no ha ocurrido. Llegan siempre después, una vez que los errores ya se han cometido en perjuicio para los intereses de los usuarios. No olvidemos que los más grandes son los que tienen más capacidad de hacer lobby, y a más entes reguladores, más lobbistas potenciales.