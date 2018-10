Segundo, y aquí me van a tener que disculpar la sopa de letras, las OPC (recordemos, Operadoras de Pensiones Complementarias) lo que manejan son los fondos del ROP, que es el Régimen OBLIGATORIO de Pensiones Complementarias. Destaco el elemento de obligatoriedad: los trabajadores no tienen la opción de aportar o no al ROP; su única elección es cuál de las 6 operadoras manejará los fondos que obligatoriamente tienen que aportar.