Precisamente, no habiendo quebrado la empresa, el pago de las prestaciones no se dio, pero además, don Mario deberá recordar la reunión sostenida en el Juzgado con el juez y representantes de los bancos, donde éstos se comprometieron a facilitar el capital necesario para que la empresa continuara operando, pero como no cumplieron lo prometido, don Samuel, apoyado por los propios trabajadores, y ante el inminente cierre de la empresa por falta de capital de trabajo, decidieron utilizar esos recursos para capital de trabajo, suma que por cierto nunca le fue restituida a don Samuel, salvo los eventuales $40.000.00 que señala don Mario, que, de haberlos cobrado aquél, los tomó de su propio dinero, no de fondos de la empresa.