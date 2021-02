El criticado “control externo”. Costa Rica ha concretado negociaciones con el FMI en al menos siete ocasiones, pero las más recordada son las de los ochenta, que según historiadores repercutió negativamente en la economía. Si bien es cierto que el Fondo negoció estrictas y fuertes políticas macroeconómicas, su modelo ha sido ajustado y flexibilizado en tres ocasiones (2002, 2009 y 2012). El FMI actual no es el mismo de los ochenta, y esto se ha evidenciado en la negociación actual, donde no se han percibido demandas innegociables, pero no deja de ser un punto para prestarle atención.