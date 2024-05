Lo que no dice el Banco Central: el jaguar está renqueando

El pasado 30 de abril el BCCR publicó el primer Informe de Política Monetaria de 2024. Me ha sorprendido que este informe tiene algunos importantes mensajes y ha sido poco discutido públicamente.

La situación económica, como la percibe hoy el BCCR, no es tan favorable como el Banco la había estimado a principios del 24.

El año anterior el PIB creció 5,1%. A principio de año el Banco estimó el crecimiento de este año en 4%. Ahora revisa a la baja esa cifra a 3,8% (inclusive OCDE estimó un crecimiento aún más bajo de 3,6%).

El informe del Banco presenta una caída impresionante en el crecimiento de la inversión privada en los primeros meses. También, un debilitamiento fuerte en el comercio exterior (tanto exportaciones como importaciones), que ha sido el factor más importante en el crecimiento económico de los últimos 40 años. Hace un año crecían 10%, ahora 4,3%.

El Presidente del Banco enfatizó recientemente en el debilitamiento en los gastos de las familias, factor muy importante para las buenas cifras de crecimiento del año pasado.

También sorprende el colapso en las cifras del sector construcción que fue, por mucho, la actividad más dinámica en el 2023. Y las cifras fiscales muestran un deterioro.

Lo que el Banco Central no comenta es por qué se nos ha deteriorado la situación económica en el primer trimestre del 2024. La respuesta es evidente: la caída en el tipo de cambio y la alta tasa de interés que mantiene el BCCR. Ambos factores ignorados en el mencionado informe.

El Banco nos informa sobre primeros signos de deterioro en la producción, ingreso de las familias, empleo, inversión privada, comercio exterior y los gastos de consumo.

Este informe del BCCR contradice la visión optimista de algunos funcionarios públicos, incluido nuestro presidente, Rodrigo Chaves.

No hay tal jaguar en la economía nacional. Los técnicos de un banco internacional encargados de vender bonos de nuestro gobierno no pensaron que el jaguar imaginario muy rápido empezaría a cojear y no lo veo con capacidad de correr, como si lo hacían los tigres asiáticos décadas atrás. Por cierto, estos países se desarrollaron gracias a la gran inversión en infraestructura y educación, estabilidad cambiaria, gran seguridad interna y, desde luego, ¡no había anuncios de apagones!

Fernando Naranjo Villalobos es doctor en economía por la universidad de Pennsylvania. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También estuvo al frente del Grupo Taca, del Banco Nacional de Costa Rica como gerente general y ocupó el cargo de director general de la aerolínea Volaris. Es el presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa).