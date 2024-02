Presidente del Banco Central reconoce que habrá “gente que le va muy bien (y) gente que le va muy mal” con el tipo de cambio, y afirma que “la solución no es del Central”

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), dice estar consciente de las dificultades que vivirán algunos sectores debido a la caída del tipo de cambio. Aun así, sostiene que sería irresponsable mover el precio del dólar para subir la productividad de los afectados cuando ese precio —a criterio del BCCR— responde a las fuerzas de la oferta y demanda de divisas.

Es decir, menciona que lo correcto es que sea el mercado el que dicta los ganadores y perdedores y no una persona en el Banco Central.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, defiende que el tipo tiene un precio de mercado. (Alonso Tenorio)

Actualmente el país tiene un tipo de cambio de alrededor de ¢520, un número que no se veía desde hace una década y que llevó a los jerarcas de tres ministerios a redactar una carta al Banco Central en la que le externaron su preocupación por el posible impacto negativo de la política monetaria y cambiaria en los sectores económicos que atienden.

Estos jerarcas fueron los de los ministerios de Comercio Exterior, Turismo y Agricultura y Ganadería.

El Financiero se sentó a conversar con Madrigal sobre cuáles consecuencias podría traer un dólar más barato y cuál fue su reacción ante las cartas de los ministros.

A continuación un extracto de la entrevista:

—¿Considera que el nivel del tipo de cambio actual responde a un precio de equilibrio?

Lo que puedo decir es que responde a fuerzas económicas que son claramente observables: el crecimiento que ocurre con turismo, con exportaciones, con inversión directa. Hay un efecto de estacionalidad en el tipo de cambio, tal vez de enero a marzo (meses de abundancia de divisas) no va a ser el mismo tipo de cambio que de julio a septiembre (meses de menor cantidad de divisas), pero lo que el banco trata de hacer hacer es distorsionar lo menos posible ese mercado cambiario para que se manifiesten las fuerzas del mercado y que el tipo de cambio sea coherente con esas fuerzas.

—De ser un precio de equilibrio, ¿le preocupa que haya un sector más grande de lo esperado que tenga costos por encima de ese precio?

Definitivamente sí, pero eso siempre ha sido así. Si usted se pone a ver, el café de los años 50 y 60 pasaron por un proceso como este. Igual cuando hubo todo el fenómeno de sustitución de importaciones, de propiciar cierto tipo de actividades y entonces ahí era una intervención estatal en que se decía: “deje de producir esto y dedíquese a producir esta otra cosa”. Pero esos fenómenos se dan siempre en todas las economías. Hay un costo en la transición, tal vez ahí es algo que nos ha faltado como sociedad: planear mejor esa transición, cómo iba a ser, pero no le corresponde al Banco Central. Probablemente sea algún tipo de política pública para suavizar esos costos, para algún apoyo, pero eso tiene un costo y usualmente es con impuestos.

—¿Entonces va a haber empresas y actividades económicas que no van a sobrevivir este proceso?

No lo sé. Se ha hablado en días anteriores de una empresa productora de banano (que cerró dos fincas y despidió empleados). El banano creció 8,3% en el año 2023. La información que me han dicho es que eran fincas que tenían alguna situación con su productividad desde hacía varios años y la empresa internacionalmente ha tenido fluctuaciones en el valor de sus acciones, no por lo que ocurre en Costa Rica. Entonces, es parte de la vida económica: hay gente que le va muy bien, gente que le va muy mal y entonces la idea del Banco Central ha sido que no haya distorsiones para que las personas tomen las decisiones con el mejor conocimiento del momento y que no va a haber una distorsión adicional por política pública.

—¿Habrá un proceso de inevitable dolor?

Hay un proceso de ajuste y es ver cómo nos preparamos mejor como sociedad, pero para prepararnos mejor lo primero que había que hacer era poner en orden la casa, que es el ajuste macroeconómico y fiscal. No podríamos pensar en políticas fiscales que compensen eso (la caída en el tipo de cambio) cuando estamos con otras leyes que aprobamos y en las que se limita el gasto.

—¿Estamos en un punto donde los generadores de política pública tienen que preguntarse qué vamos a hacer con estos sectores que pueden quedar fuera por el tipo de cambio?

Es una discusión nacional y es una decisión de la sociedad. El año pasado un grupo de exportadores me decía: “¿Pero qué vamos a hacer?”. La solución no es del Banco Central. Ustedes perfectamente podrían plantear que haya algún tipo de apoyo fiscal y es la sociedad la que va a decidir, son los diputados. Entonces lo que usted le tiene que decir a una parte de la sociedad es: “Usted pague más para que estos sufran menos”, y eso en general es parte de la política pública, es el rebalanceo de cargas, pero (el responsable) no es el Banco Central y no es el tipo de cambio.

El año pasado un grupo de exportadores me decía: “¿pero qué vamos a hacer?”. La solución no es del Banco Central”.

—¿Qué opinión tiene usted de esto que sucedió con los tres jerarcas del Poder Ejecutivo que mostraron sus preocupaciones con lo que estaba pasando con el tipo de cambio?

Yo los entiendo, ellos lo que hicieron fue transmitir la preocupación de una parte de la población que les pide que hagan algo, entonces ellos se la comunican al Banco Central y lo que corresponde (por parte del BCCR) es explicarlo.

—¿Y esa comunicación es de doble vía? ¿Usted también les ha externado preocupaciones a ministerios sobre ciertos temas?

Preocupaciones no. Yo no trato de preocupar a nadie, yo me trato de ocupar en lo que corresponde al Banco Central. Sí hablamos de vez en cuando, pero yo no me meto en más temas, yo no voy a ir a hablarle a un ministro del problema de las presas, ahí no.

—¿Le llama la atención el hecho de que se hicieran públicas esas preocupaciones que le externaron ustedes los tres jerarcas?

Lo que revela es mucha libertad. Creo que ellos se sintieron con libertad de expresarle al Banco Central. Pero no me preocupa, yo lo entiendo, o sea, es totalmente intuitivo.

—¿Siente que el hecho de que el mensaje fuera así de público también pudo haber sido una forma de meter más presión?

No lo miro como presión. Ellos son voceros de un grupo de la población que por un cambio macroeconómico se sienten perjudicados. Y eso es muy humano, muy normal. Si a mí me duele esto, yo le digo, “Ay, mire qué dolor siento aquí”.

—Pero una cosa es decirle “me duele la rodilla” y otra cosa es ir a pararme afuera del consultorio y gritar: “Este doctor no me ha atendido y me duele la rodilla”.

En realidad no le he dado mucho pensamiento a eso, me parece que hicieron lo que correspondía para atender al grupo de ellos, que era transmitir la preocupación. Ese objetivo lo cumplieron.

