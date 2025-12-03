Opinión

Los riesgos de la supervisión basada en riesgos

Por Elian Villegas Valverde

Doña Hazel Valverde (superintendenta de entidades financieras) nos ilustró recientemente con su artículo sobre los Pilares de la Supervisión Basada en Riesgos (El Financiero 29 de noviembre-5 de diciembre, p. 23) donde con criterio técnico y claridad pedagógica presenta los fundamentos de la supervisión basada en riesgos (SBR). En esta ocasión, pretendo ahondar en una óptica distinta: los riesgos que pueden surgir en la implementación de este modelo.








SupervisiónHazel ValverdeElian VillegasSugefriesgos

