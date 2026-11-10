Más ataques, menos tiempo: por qué Centroamérica necesita repensar su ciberseguridad

La inteligencia artificial, la inteligencia de amenazas, la automatización y los nuevos modelos de ataque están redefiniendo cómo se detectan y se responde a los incidentes cibernéticos.

Centroamérica no es una simple espectadora de esta realidad: nuestra región registró la mayor incidencia de ciberataques por habitante en toda América Latina y el Caribe durante 2025, con un crecimiento anual del 25%, de acuerdo con datos del reporte “Economía de la ciberseguridad para mercados emergentes”, del Banco Mundial.

Estos incidentes también generan un impacto económico significativo. Según el estudio Tech Trends 2025 de Deloitte, las amenazas internas (insider threats) representan un costo promedio anual de USD $17,4 millones para las organizaciones. Asimismo, el informe Cyber ICON – ENISA Threat Landscape señala que el 82% de las organizaciones considera que la creciente sofisticación de las amenazas y los mayores recursos de los atacantes constituyen uno de los principales desafíos en materia de ciberseguridad.

El paradigma de la ciberseguridad debe cambiar en la época de la inteligencia artificial. (Shutterstock)

Un ataque promedio pasa del acceso inicial a la exfiltración de datos en 29 minutos. Ningún analista, por experto que sea, puede hacer un triage de las alertas y decidir una respuesta a esa velocidad. La pregunta ya no es si nos van a atacar, sino si reaccionaremos antes de que el daño sea irreversible.

Sin embargo, la misma tecnología que ha fortalecido las capacidades de los atacantes puede convertirse en una aliada estratégica para la defensa. Adoptarla exige repensar los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) desde su arquitectura y sus procesos, más allá de incorporar una herramienta adicional en los equipos de IT de las empresas.

Los agentes de IA ya determinan causa raíz en minutos y dejan un rastro auditable. Esto no reemplaza la investigación de un analista: comprime horas de trabajo repetitivo para que su criterio se enfoque en la decisión final.

El segundo cambio es la exposición: la IA detecta vulnerabilidades críticas en horas, no en meses, pero nuestra capacidad de remediarlas —personas, procesos y tecnología— no avanza al mismo ritmo. Esa brecha, no la falta de detección es hoy la principal puerta de entrada para un atacante, por lo que gestionar la exposición ya no puede ser un ejercicio anual, sino un proceso continuo.

El tercer cambio, y quizá el más desafiante, es la autonomía. Gartner ya sitúa a los agentes autónomos en la cúspide de la madurez de las operaciones de seguridad. La verdadera pregunta ya no es si delegaremos la contención de incidentes a estos agentes, sino bajo qué condiciones lo haremos y en qué puntos críticos la intervención humana seguirá siendo necesaria para validar o aprobar las decisiones.

Hay un dato que debería inquietar a cualquier junta directiva. Aunque dos tercios de las empresas de la región planean aumentar su inversión en ciberseguridad, solo el 16% de esos presupuestos está bajo la responsabilidad de un CISO. Esa brecha ayuda a explicar por qué, pese a que el 69% de las organizaciones se considera proactiva frente al riesgo, muchas aún carecen de la gobernanza necesaria para convertir esa percepción en una capacidad real. Estamos invirtiendo más, pero no siempre con la visibilidad, la medición ni la supervisión necesarias para saber si realmente estamos reduciendo el riesgo.

La urgencia de este cambio también responde a una realidad que está transformando el mercado laboral de ciberseguridad. Los equipos de los SOC enfrentan una presión creciente por el volumen de alertas, la complejidad de las amenazas y la escasez de talento especializado. Diversos estudios de Deloitte advierten que la labor del analista de seguridad ya no puede basarse exclusivamente en la revisión manual de eventos, porque el crecimiento de los datos supera la capacidad humana para procesarlos. En este contexto, la inteligencia artificial deja de ser una herramienta complementaria y se convierte en un habilitador para ampliar la capacidad operativa de los equipos sin incrementar proporcionalmente los recursos.

Esta evolución también está modificando la forma en que las organizaciones miden el éxito de sus estrategias de ciberseguridad. Tradicionalmente, muchas empresas enfocaban sus esfuerzos en prevenir incidentes o en aumentar el número de controles implementados. Sin embargo, los líderes más avanzados están trasladando la conversación hacia indicadores de resiliencia: cuánto tiempo tarda la organización en detectar una amenaza, cuánto tarda en contenerla y qué tan rápido puede recuperar sus operaciones. La velocidad se ha convertido en una ventaja competitiva. En un entorno donde un atacante puede comprometer sistemas críticos en menos de una hora, reducir minutos en los procesos de respuesta puede representar millones de dólares en pérdidas evitadas.

Otro aspecto clave es que la superficie de ataque sigue expandiéndose. La adopción acelerada de servicios en la nube, ecosistemas digitales, dispositivos conectados y aplicaciones impulsadas por IA ha multiplicado los puntos de entrada para los ciberdelincuentes. Ya no basta con proteger el perímetro de la organización; hoy es necesario tener visibilidad continua sobre activos, identidades, accesos y vulnerabilidades que cambian constantemente. Las organizaciones que mantienen una fotografía estática de su riesgo corren el peligro de tomar decisiones basadas en información desactualizada.

A esto se suma un fenómeno emergente: los atacantes también están utilizando inteligencia artificial para automatizar campañas, desarrollar técnicas de ingeniería social más convincentes y acelerar la identificación de vulnerabilidades explotables. Esto genera una carrera tecnológica en la que la defensa no puede depender únicamente de procesos tradicionales. La ventaja estará del lado de aquellas organizaciones capaces de integrar inteligencia humana y automatización avanzada en un mismo modelo operativo.

Por esa razón, el debate ya no debe centrarse únicamente en cuánto invertir en ciberseguridad, sino en cómo generar valor tangible a partir de esa inversión. La combinación de automatización, inteligencia de amenazas, gestión continua de la exposición y capacidades de respuesta autónoma permite construir organizaciones más resilientes, preparadas para operar en un entorno donde la incertidumbre digital dejó de ser una excepción para convertirse en una condición permanente.

El camino no pasa por una transformación de la noche a la mañana; primero debemos poner orden en casa, entender qué IA se utiliza y mapear la superficie real de ataque. El futuro se construye con pilotos acotados, investigaciones automatizadas y playbooks de respuesta supervisada. La ciberseguridad impulsada por IA evoluciona hacia una gestión continua de la exposición, medida mediante indicadores como el tiempo de detección y contención.

Ningún pilar funciona aislado: la detección, exposición y respuesta autónoma convergen en un solo modelo operativo, con el analista humano al mando de las decisiones que importan.

La guerra ya no se libra solo contra el atacante, sino contra el reloj. Urge que nuestras organizaciones lideren ese cambio en sus Centros de Operaciones de Seguridad mediante la inteligencia artificial, de lo contrario, se verán obligadas a reaccionar cuando la brecha entre riesgo y capacidad de respuesta sea demasiado grande.

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El autor es socio de Consultoría en Transformación y Tecnología de Deloitte.