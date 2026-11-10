Opinión

Más ataques, menos tiempo: por qué Centroamérica necesita repensar su ciberseguridad

Opinión: “Los agentes de IA ya determinan causa raíz en minutos y dejan un rastro auditable. Esto no reemplaza la investigación de un analista: comprime horas de trabajo repetitivo para que su criterio se enfoque en la decisión final”

Por Miguel Caldentey

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La inteligencia artificial, la inteligencia de amenazas, la automatización y los nuevos modelos de ataque están redefiniendo cómo se detectan y se responde a los incidentes cibernéticos.








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