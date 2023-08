Mercadeo al estilo Barbie

Cuando era una niña me fascinaban las barbies. Era lo que siempre pedía para mi cumpleaños y Navidad por muchos años. Lo interesante es que cuando veía a mis sobrinitas y chiquitas cercanas, ese amor por las barbies ya no estaba presente. No es extraño que el 2015 fuera el año de menores ventas en la historia.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌