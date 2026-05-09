Opinión

¿Nos sirve invertir en investigación?

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Por Leda Muñoz García

En los países desarrollados, la investigación es un pilar de su estrategia de desarrollo, con inversiones sostenidas tanto del sector público como del privado. Costa Rica, en cambio, invierte muy por debajo de esos niveles.








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Leda Muñoz

Leda Muñoz García

Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 35 publicaciones científicas y académicas. Es exdirectora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo.

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