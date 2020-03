Quienes no realicen el pago o no cuenten con arreglo de pago de los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre, sí incurrirán en intereses, multas y sanciones. Entiendo que tanto los intereses como la sanción de mora empezarían a correr desde el momento en que deberían haberse pagado de no ser por la moratoria. Adicionalmente podría se aplicable la sanción de cierre del negocio por cinco días naturales.