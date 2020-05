Tanto la Financial Conduct Authority como la Financial Stability Board (que reúne al G-20 con sus Ministerios de Finanzas y Bancos Centrales como miembros principales) emitieron en el mes de marzo y abril, comunicados oficiales coincidentes donde advierten a los mercados que si bien el Covid-19 podría estar impactando la ejecución de los planes de trabajo, y algunas fechas se han tenido que ajustar en los calendarios, los planes se pueden ir ejecutando y no existe una evidencia objetiva suficiente para concluir que se ha producido una paralización total que amerite un cambio de la fecha focal.