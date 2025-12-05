Opinión

¿Qué opinan de que importemos el gallo pinto?

Por Leda Muñoz García

La seguridad alimentaria tiene varias definiciones, para algunos está bien que otros países cultiven los alimentos y nos lo vendan, sobre todo si logramos buenos precios. Muchos expertos consideran, sin embargo, que una total dependencia para comer en otros países es peligrosa. La historia apunta en esa dirección, los alimentos pueden no poder comprarse por diversas razones: una crisis económica o política aquí o en el país proveedor, pérdidas de las cosechas, trabas al comercio internacional, entre otras. Entonces, los precios se disparan de un momento a otro a niveles muchas veces inalcanzables. No se trata de producir absolutamente todo lo que consumimos, pero sí los alimentos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población.








Agriculturaalimentosseguridad alimentaria
Leda Muñoz

Leda Muñoz García

Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 35 publicaciones científicas y académicas. Es exdirectora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo.

