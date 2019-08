Sin embargo, esta concesión no estuvo exenta de cierta polémica, ya que representaba un impedimento de producción de este queso para quienes no fueran miembros de la Asociación mencionada, limitándose así, teóricamente, el libre uso que se venía dando en el comercio del término “queso Turrialba” para este tipo de producto. Sin embargo, la realidad comercial costarricense es otra ya que este uso libre de “queso Turrialba” contaba y cuenta con un matiz genérico que es ahora constatable en los pasillos de los supermercados nacionales, encontrándose estos productos de diversos fabricantes que no forman parte de la Asociación.