Opinión

Seguridad nacional y seguridad pública

EscucharEscuchar
Por Constantino Urcuyo

El serio problema de seguridad que vivimos necesita de conceptos precisos para una estrategia que lo enfrente con políticas inteligentes. La confusión conceptual llevará a malas soluciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
seguridadcrisisinseguridad
Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.