Seis tendencias tecnológicas del 2025: inteligencia artificial para todos y para todo

La 16ª edición del reporte anual “Tech Trends” de Deloitte revela una adopción masiva de la inteligencia artificial (IA) en todas las áreas denominadas como las macrofuerzas de la tecnología de la información: interacción, información, computación, negocio de la tecnología, ciberseguridad/confianza y la modernización del núcleo empresarial (software empresarial). Una diferencia sustancial de este reporte, respecto a sus ediciones pasadas, es que en esta ocasión señala el uso intensivo de la IA.

Los informes de años anteriores anunciaban los avances tecnológicos que impactaban de manera específica una o varias de estas macrofuerzas, pero nunca se había observado que una tecnología tuviera un impacto sobre todas estas áreas al mismo tiempo, como actualmente lo está haciendo la IA.

La inteligencia artificial se convertiría en parte crucial de las empresas. Imagen con fines ilustrativos. (Archivo LN/Archivo LN)

Las interacciones cotidianas, tanto a nivel personal como en la ejecución de labores a nivel empresarial, están utilizando la IA continuamente tras bambalinas, y muchas veces sucede sin que los usuarios se den cuenta cuando la interacción se realizó de manera exitosa.

En el ámbito empresarial, la expectativa es que la IA se convierta en una fuerza que realiza su trabajo de manera altamente eficiente, aprendiendo de cada interacción y simplificando nuestras labores día con día.

Por esta razón, los líderes están adoptando la filosofía de “lo mejor de ambos mundos”, de esta manera, el equilibrio de inversiones en tecnologías fundamentales y emergentes se vuelve esencial para crecer y aprovechar la totalidad del impacto tecnológico.

Cabe destacar que el reporte anual “Tech Trends” de Deloitte, recopila lo que expertos, académicos, líderes de la industria y compañías tecnológicas consideran que van a ser las tendencias más importantes durante los próximos 12 a 18 meses.

Lo que viene

A continuación, se detallan las tendencias para las seis macrofuerzas de la tecnología de la información en este 2025.

Interacción

La computación espacial toma el escenario principal, ya que estamos observando contextos de negocio donde se hace uso de la computación espacial (que es la capacidad que la tecnología posee para interactuar en un espacio virtual/físico simultáneamente) para realizar simulaciones de distintos escenarios y así poder tomar decisiones.

En este ambiente los agentes de la IA tendrán la capacidad de satisfacer y anticipar las necesidades de los usuarios. Este podría ser el caso de una empresa que debe tomar una decisión sobre la mejor distribución para una nueva planta de manufactura o un centro de distribución.

Información

¿Qué es lo que sigue para la IA? Las empresas están en proceso de adoptar modelos extensos de lenguaje —también conocido en inglés como Large Language Models (LLM´s)— para explotar la información disponible. Sin embargo, muchas organizaciones se encuentran experimentando con LLM´s más específicos y con un universo más pequeño de datos para tareas específicas.

En el futuro la combinación de LLM´s con agentes de IA no solo van a responder a preguntas del negocio, sino que también van a tener la capacidad de realizar tareas basadas en esas respuestas, transformando la forma en que trabajamos.

Computación

El hardware se está comiendo el mundo. La demanda mundial de materiales y energía para responder a la necesidad de estos dispositivos continuará creciendo de manera exponencial con el uso de la IA y su apetito por el hardware. La computación personal es la próxima en verse beneficiada con microprocesadores dotados de IA con capacidad de trabajar off-line.

La IA también se está utilizando ampliamente en todo tipo de dispositivos, transformando el internet de las cosas —IOT por sus siglas en inglés— y revolucionando industrias como las ciencias de la salud. Además, la capacidad de la IA para optimizar consumos energéticos y el uso de la infraestructura tecnológica deberá de ayudar a garantizar la sostenibilidad del modelo hacia el futuro.

Negocio de la tecnología

En el área de la tecnología de la información (TI), la IA eleva el alcance y la competencia del talento humano. El personal cada vez está más enfocado en las labores propias del negocio o en funciones que están fuera de las tareas tradicionales del departamento de TI, un área donde las personas cuentan con una combinación de capacidades y habilidades técnicas propias de la industria.

Esto significa que el profesional de tecnología del futuro tendrá la capacidad técnica para ser un especialista en una industria específica —consumo, ciencias de la salud o manufactura, por citar algunos ejemplos— y el talento humano será parte del ecosistema, no obstante, la IA será la responsable de automatizar los procesos del negocio.

Ciberseguridad/confianza

La nueva matemática está resolviendo criptografía (práctica que consiste en proteger la información con algoritmos y códigos) en la era de la computación quántica. Los expertos predicen que para los próximos cinco a 20 años la computación cuántica será parte de la realidad de los negocios.

Por lo tanto, los especialistas en ciberseguridad deben anticipar los riesgos que esta nueva capacidad tendrá sobre la criptografía actual. Ante este escenario, la industria se encuentra en proceso de crear nuevos estándares de encriptación y seguridad para ofrecer un camino y así migrar con seguridad hacia el mundo de la computación quántica.

Núcleo empresarial

La IA está cambiando completamente el juego de la modernización tecnológica mediante el núcleo inteligente. Actualmente, los fabricantes de software empresarial se encuentran actualizando sus productos con IA integrada, ya que hoy en día contar con capacidades que posean esta tecnología no es un diferenciador, es una necesidad; a fin de no pasar a la obsolescencia tecnológica y consiguiente pérdida de clientes.

Ahora bien, el próximo paso es la automatización de los procesos de creación de código, mejoras y optimización de los procesos de negocio por medio de la IA, eso sí, poniendo en la silla del conductor a la organización.

Aunque este modelo en principio es más simple para los usuarios finales, para lograr este objetivo se requiere de personal altamente calificado y especializado; de esta forma se crea una paradoja de dependencia entre la tecnología y los trabajadores humanos que están especializados trabajando en conjunto con agentes de IA.

En conclusión, en el futuro las capacidades que las organizaciones van a requerir para mantenerse relevantes en su industria no solo van a depender de sus capacidades de negocio, ya que uno de los factores principales de éxito va a estar en manos de cómo las organizaciones se adapten a un entorno donde la tecnología empresarial deja de ser un área de apoyo para convertirse en parte estratégica del área productiva de la empresa.

Las alianzas no tradicionales, con ecosistemas de negocios no relacionados directamente, van a ser clave para identificar nuevas oportunidades de crecimiento y, en muchos casos, surgirán nuevas oportunidades de negocio que no estén directamente ligadas a las operaciones actuales de las empresas.

El autor, Rodolfo Fuentes, es socio de Tecnología y Transformación en Deloitte S-Latam