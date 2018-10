Ojalá me equivoque, pero cuando llegue el bicentenario de nuestra Independencia y en vez de celebrar sintamos tristeza por la pobreza creciente, el masivo desempleo joven, una economía estancada y la frustración por no poder alcanzar nuestro verdadero potencial, tendremos que recordar quiénes fueron los responsables de la debacle. No solo habrá que señalarnos, sino y apartarlos de nuestra dinámica sociopolítica. No duden de que serán ellos mismos los que con dedo acusador señalen en cualquier dirección —excepto a sí mismos— repartiendo culpas que solo a ellos les corresponden.