Sin ‘cash flow’ no hay futuro empresarial

Por Orlando Elizondo Araya

He visto y sigo viendo muchas empresas en su interior, es decir, veo sus finanzas. Y lo que más me llama la atención es el poco cuidado, esfuerzo e interés (en muchos casos) en concentrarse en el cash flow o flujo de caja de la empresa, siendo este elemento financiero el responsable de la estabilidad de la empresa.








