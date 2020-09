Otra razón por la que los paquetes fiscales no ocurren tan seguido, es porque los gobiernos siempre se comprometen a reducir el gasto, pero esta promesa rara vez se cumple, y esa traición a la patria tarda en superarse. Una vez que los nuevos impuestos son aprobados, ya no existen incentivos para amarrarse la faja, error histórico en el que hemos caído como población cuando negociamos aumentos fiscales. El sector público debe demostrar y evidenciar la reducción del gasto antes de percibir nuevos ingresos, y no a la inversa, como nos ha sucedido siempre, incluyendo la negociación de la reforma fiscal de meses atrás.