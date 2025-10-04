Opinión

Tardíamente, pero decisión correcta

Por Fernando Naranjo

En las últimas semanas, el Banco Central de Costa Rica tomó la decisión de rebajar en dos ocasiones, en 25 puntos base, su tasa de política monetaria. Esta es una decisión correcta, aunque llega muy tardíamente.








