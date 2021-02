Pero entonces ¿en qué veníamos fallando más, luego de todo lo que nos causó la pandemia? Creo que en eficiencia en general y en darle la espalda a la tecnología en particular, que ya nos permitía trabajar de manera remota o deslocalizada. Estábamos fallando (y me incluyo aunque estuviéramos ya implementando dinámicas de Work From Home en nuestro caso antes de la pandemia) en la concepción de la oficina y el trabajo, que en adelante trataremos con un criterio mucho más racional, abierto y flexible.