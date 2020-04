3. ¿Hacia dónde vamos? No los sabemos. La pandemia terminará algún día. El país no se hundirá. Ante un panorama caracterizado por la incertidumbre la responsabilidad de tomar las decisiones de mayor calado, de más trascendencia, recae en la élite política. No nos llamemos a engaño, el problema es, especialmente, político y no económico.