No podemos continuar sin disminuir la pobreza, la desigualdad, el desempleo. No podemos dejar que siga la educación que no capacita a todos los jóvenes para los trabajos, los retos y las oportunidades del siglo XXI, ni dejar a los desempleados y los que laboran en la informalidad sin capacitarlos para tareas que les permitan mejorar sus niveles de vida.