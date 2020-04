¿Y por qué los bancos no ofrecen créditos a los empresarios necesitados de ingresos? Lo harán, pero no a todos se les podrán otorgar, ya que los bancos serán insuficientes para poder atender tan ingentes necesidades financieras dentro de nuestra economía, además no contarán todas las firmas con los requisitos necesarios, por lo que la distribución del crédito estaría determinado por el tiempo de supervivencia y la capacidad de solvencia de las contrapartes.