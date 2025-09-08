Podcast: Crisis en educación: la razones que llevaron a Costa Rica a su mayor rezago educativo

El sistema educativo costarricense permanece atrapado en un lodazal que impide su progreso y pone en jaque el futuro profesional de los estudiantes, así como la competitividad del país. Además, la asignación de recursos muestra claramente que la actividad dejó de ser una prioridad para las autoridades.

De hecho, la inversión del Estado en educación experimenta la peor caída en los últimos 40 años de acuerdo con el Décimo Informe Estado de la Educación (2025). La inversión como porcentaje del producto interno bruto (PIB) pasó de un 5,3% en 1980 a un 4,9% en 2025 y se proyecta que baje a un 4,7% el próximo año.

Estas decisiones políticas unidas a eventos externos, como huelgas y la pandemia, han profundizado los rezagos educativos: en el nuevo episodio de Dinero, Podcast y Negocios analizamos el tema.

