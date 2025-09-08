Podcasts

Podcast: Crisis en educación: la razones que llevaron a Costa Rica a su mayor rezago educativo

Decisiones políticas unidas a eventos externos, como huelgas y la pandemia, han profundizado los rezagos de nuestro sistema educativo: en el nuevo episodio de Dinero, Podcast y Negocios analizamos el tema

Por Redacción EF

El sistema educativo costarricense permanece atrapado en un lodazal que impide su progreso y pone en jaque el futuro profesional de los estudiantes, así como la competitividad del país. Además, la asignación de recursos muestra claramente que la actividad dejó de ser una prioridad para las autoridades.








EducaciónEstado de la EducaciónCrisisDécimo Informe Estado de la Educación
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

