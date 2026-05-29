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Podcast: El ‘boom’ inmobiliario de Grecia, “Lo que está sucediendo en el cantón no está pasando en ninguna otra región del país”

Conversamos con la desarrolladora Fusión Inmobiliaria sobre el ‘boom’ económico e inmobiliario que vive el cantón de Grecia y sobre los factores que hacen de esta, una zona cada vez más atractiva

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de Fusión Inmobiliaria - Datos del INEC ubican al cantón de Grecia entre los territorios con mayor inversión en construcción residencial del país durante el último año. La zona se consolida, además, como parte del anillo de cantones cercanos a la GAM que están captando población por razones de empleo, vivienda e inversión.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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