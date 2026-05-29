Podcast: El ‘boom’ inmobiliario de Grecia, “Lo que está sucediendo en el cantón no está pasando en ninguna otra región del país”

Lab de Ideas con el apoyo de Fusión Inmobiliaria - Datos del INEC ubican al cantón de Grecia entre los territorios con mayor inversión en construcción residencial del país durante el último año. La zona se consolida, además, como parte del anillo de cantones cercanos a la GAM que están captando población por razones de empleo, vivienda e inversión.

Este dinamismo no es reciente, comenzó a evidenciarse en 2012, y continúa en expansión. La llegada de inversión extranjera y el desarrollo de zonas francas han impulsado el traslado de un segmento creciente de la población hacia Grecia, para ya no solo buscar vivienda, sino también espacios de comercio, servicios y esparcimiento.

Este proceso ha dinamizado la economía de la zona y así lo explicó Alonso Rodríguez, gerente de ventas de Fusión Inmobiliaria, en entrevista para Dinero, Podcast y Negocios:

“Lo que está sucediendo hoy en el cantón de Grecia no está pasando en ninguna otra región del país. Antes la pregunta era ‘¿cuánto tiempo tardo de Grecia a San José?’; ahora es ‘¿cómo me veo viviendo aquí dentro de diez años?’”.

Naturaleza y comunidad

Fusión Inmobiliaria, con 18 años de trayectoria y de capital 100% griego, es una de las desarrolladoras que ha crecido al ritmo de este auge en Occidente.

En estos años han liderado proyectos como Condominio Montezuma, Hacienda Natura (camino a Naranjo) y Conterra, Las Cascadas y La Vereda, este último ya en etapa de preventa.

Empresas hermanas a Fusión Inmobiliaria también han diversificado su operación con iniciativas vinculadas al desarrollo económico local, como lo son la zona franca Parque Activa y plazas comerciales orientadas a atraer franquicias y nuevos servicios que respondan a las necesidades del nuevo público.

De ahí que la firma pueda atestiguar, de primera mano, el cambio que ha vivido la zona.

Conversamos con la desarrolladora Fusión Inmobiliaria sobre el ‘boom’ económico e inmobiliario que vive el cantón de Grecia y sobre los factores que hacen de esta, una zona cada vez más atractiva. (Fusión Inmobiliaria/Fusión Inmobiliaria)

Según señala Rodríguez, antes la demanda de residentes en el cantón provenía principalmente de Occidente; sin embargo, y a partir de 2012, comenzó a crecer de forma sostenida el interés de personas que migran desde la GAM.

Además, el factor precio también perdió protagonismo frente a otros atributos regionales:

“Ahora lo que buscan las personas es un cambio en su estilo de vida. Occidente compite por calidad de vida: más espacio, mayor seguridad y sentido de comunidad. Grecia, al mantener un carácter rural, permite esa conexión con la naturaleza, generando entornos de paz y armonía que son altamente valorados”.

Este cambio, agregó, también ha incidido en la plusvalía de la zona:

“La plusvalía no se mide solo por el aumento en los precios, sino por el deseo de las personas de permanecer viviendo en estos lugares”.

“Ahora lo que buscan las personas es un cambio en su estilo de vida. Occidente compite por calidad de vida: más espacio, mayor seguridad y sentido de comunidad", dijo Alonso Rodríguez, gerente de ventas de Fusión Inmobiliaria. (Fusión Inmobiliaria/Fusión Inmobiliaria)

Actualmente, Fusión Inmobiliaria ofrece un portafolio con lotes que van desde los 160 y hasta los 1.200 metros cuadrados y sus proyectos buscan la integración con el entorno natural, adaptándose a la topografía de los terrenos y promoviendo áreas de reforestación y espacios comunitarios.

Las personas interesadas en más información sobre el auge de la zona pueden escuchar AQUÍ el episodio de Dinero, Podcast y Negocios; así como buscar a la desarrolladora en sus redes sociales, su sitio web o por medio del número 2495-6000, que también funciona como WhatsApp.

La empresa también produce el pódcast Más allá del metro cuadrado, donde aborda temas de financiamiento, desarrollo inmobiliario y crecimiento de la región de Grecia y Occidente, como los abordados en esta conversación con El Financiero.