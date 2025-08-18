Podcast: Ley de usura levanta posiciones encontradas: ¿protegió a los consumidores o generó exclusión financiera?

Cinco años después de aprobada la Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 9859), mejor conocida como la “ley de usura”, su debate continúa.

Mientras sus promotores aseguran que la ley efectivamente ha logrado proteger a los consumidores contra ella, otros sostienen que el tope a las tasas de interés excluyó a ciertos grupos del mercado de crédito y los llevó a engrosar la demanda potencial de los prestamistas informales, como los llamados “gota a gota”.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos qué dicen los opositores a esta ley, sus defensores y los números desde su implementación.