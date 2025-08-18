Podcast: Ley de usura levanta posiciones encontradas: ¿protegió a los consumidores o generó exclusión financiera?

Cinco años después de aprobada la Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 9859), mejor conocida como la “ley de usura”, su debate continúa.
Cinco años después de aprobada la Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 9859), mejor conocida como la “ley de usura”, su debate continúa.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.