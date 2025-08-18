Podcasts

Podcast: Ley de usura levanta posiciones encontradas: ¿protegió a los consumidores o generó exclusión financiera?

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos qué dicen los opositores a la ley, sus defensores y los números desde su implementación

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Cinco años después de aprobada la Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 9859), mejor conocida como la “ley de usura”, su debate continúa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Ley de usuraSugefsistema financiero
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.