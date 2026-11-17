Las entradas para RED506 ya están a la venta. La edición de 2026 de este evento —además de presentar su estudio especializado sobre el comportamiento digital de los costarricenses— incorporará un análisis de la influencia de las marcas en el país y una conversación sobre cómo llevar la inteligencia artificial más allá de la automatización de tareas para generar verdaderos resultados comerciales.

Para ello nos acompañará el experto y cofundador de la empresa CRANT, Álvaro Meléndez, quien llegará a RED506 con Rápidos y perdidos, una guía que permitirá dejar atrás los errores asociados a la adopción y aprovechar su potencial que es “infinito”:

“La adopción de la inteligencia artificial ha sido tan rápida que ha obligado a las empresas a meterse en ese mundo muy rápido. El problema es que cuando uno corre más rápido de lo que puede se cae y se casca duro. Por eso vemos a muchas empresas que empiezan a experimentar pero no saben muy bien por dónde, y eso genera errores costosos y hasta peligrosos”, dijo Meléndez. “El tema de la charla se enfocará en cómo tener una mejor guía para aprovechar el potencial infinito de la herramienta”.

CRANT es una empresa especializada en inteligencia artificial aplicada al mercadeo y la innovación. Meléndez cuenta con más de 35 premios internacionales, incluidos Effies, Cannes y Clios, y ha impulsado campañas en agencias globales como BBDO, Grey y Ogilvy y entre sus proyectos destacan la campaña global “Gift Bottle”, de Coca-Cola, y la colaboración de Nestlé con el FC Barcelona junto a Lionel Messi.

Por todo lo anterior, PRovoke Media lo incluyó entre los 25 innovadores de las Américas y actualmente trabaja con compañías como M&C Saatchi, AB InBev, Burger King y Pfizer.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ conversamos con él sobre este tema.

Álvaro Meléndez, cofundador de CRANT y experto con más de 30 reconocimientos internacionales, llegará a RED506 con una guía para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y evitar errores en su adopción. El evento se realizará el 25 de noviembre en el Hotel Crowne Plaza y las entradas ya están a la venta.

Nos vemos el miércoles 25 de noviembre, de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde, en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, en La Sabana.

Las entradas ya se pueden adquirir en Passline: https://www.passline.com/eventos/red-506-2026.

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