Tecnología

Las 10 fuerzas que reconfiguran la conexión digital, según el nuevo estudio de RED506

Durante el evento RED506, organizado por El Financiero el próximo 25 de noviembre, se presentará el estudio de Shift Porter Novelli que actualiza las tendencias de los usuarios y consumidores en plataformas digitales, incluyendo redes sociales e IA.

Por Carlos Cordero Pérez

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Las marcas ya no deben preguntarse únicamente en cuál plataforma tener presencia o sobre la vigencia de Facebook, el crecimiento de LinkedIn, YouTube y TikTok, los cambios introducidos por la inteligencia artificial (IA), las compras en línea (la irrupción de las tiendas chinas y la validez de los sitios web y apps locales de ventas digitales) y las diferencias intergeneracionales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
RED 506Shift Porter Novelliredes socialesIAstreaminggaming
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".