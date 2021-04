Smith recordó para registrarse en el régimen simplificado las personas físicas o jurídicas deben cumplir con ciertos requisitos, incluyendo que sus ventas no superen los 150 salarios base anual incluyendo el monto del IVA, que no necesite más de cinco personas para llevar a cabo sus operaciones, que no sea una franquicia o taxi y que el valor de los activos fijos utilizados para generar la actividad no supere los 350 salarios base.