Estos son los servicios del MEIC y otras entidades que su pyme puede aprovechar

Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) identificar las iniciativas de apoyo de diferentes entidades puede facilitarles acceso a programas de mentoría o asesoría, capacitación, financiamiento y redes de contactos de negocios (networking).

Las entidades financieras, por ejemplo, ofrecen diferentes servicios de ahorro, inversión y crédito, así como de descuento de facturas. De forma complementaria, desarrollan programas de apoyo a las mipymes (vea recuadro).

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) también ofrece varios servicios que pueden dividirse en tres ámbitos: de asesoría, capacitación y asistencia técnica; los registros de pymes, emprendedores y empresas de producción nacional; y de promoción.

La entidad indicó que en el año anterior se beneficiaron a un total de 6.726 mipymes. Además, más de 38.500 empresas se inscribieron en los tres tipos de registros.

La oferta de programas se mantendrá durante el 2022. “Además, podrían sumarse nuevos programas o proyectos, según la demanda o las prioridades que se definan”, dijo Gabriela León Segura, directora de la Dirección General de Pyme (Digepyme). “Se dará seguimiento a las iniciativas que se han venido impulsando y se valorarán nuevos campos de acción, considerando la demanda del sector”.

León indicó que las mipymes deben estar atentas a las redes sociales y a la página del MEIC. Asimismo, en otros casos la oferta se canaliza con las pymes registradas en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), para lo cual las empresas deben completar el registro pyme.

El MEIC ofrece servicios y programas para diferentes tipos de iniciativas emprendedoras. (Foto para EF)

El trámite de registro como pyme también puede realizarse por medio de una declaración jurada, por lo que no es necesario adjuntar los documentos que actualmente se solicitan en el sistema (como son la última declaración de renta y el recibo del pago de la póliza de riesgos de trabajo).

Una vez que el usuario sube la información al sistema, será analizada y, en caso de que la documentación esté completa, el sistema remitirá un correo electrónico indicando que su solicitud recibió el trámite. Si se presenta algún inconveniente en la inscripción, tendrá 10 días hábiles adicionales para corregir.

León indicó, además, que para participar en los programas las mipymes deben cumplir los perfiles de entrada que cada uno establezca.

1. Asesoría, capacitación y asistencia

En esta área el MEIC ofrece servicios a las pymes de:

—Asesoría para venderle al Estado, incluyendo cómo se hace el registro en Sistema de Compras Públicas (Sicop).

—Capacitaciones en transformación digital para vender en línea.

—Programa Mujer y Negocios para capacitar empresarias en gestión de negocios, fomento a la autonomía económica, fortalecimiento de competencias y desarrollo de nuevas empresas sostenibles y competitivas.

—Diagnóstico e implantación de un sistema de gestión de innovación en el sector manufacturero.

—Impulso al programa de compras de bienes y servicios que asegure la participación mínima de las pymes en el monto total de compras para cada institución o dependencia de la Administración Pública.

—Establecimiento de redes de colaboración de empresas, instituciones públicas y académicas que potencian el desarrollo productivo, la generación de empleo y otras condiciones necesarias para fortalecer las actividades de la economía en cada territorio.

—Talleres dirigidos a personas emprendedoras para innovar, emprender y generar nuevas ideas de negocio, con nuevos conceptos como Jobs to be Done y Value Proposition Canvas.

—Apoyo a la continuidad de los negocios de las personas emprendedoras que cuentan con un modelo de negocio en marcha, viable, con enfoque de mercado, con potencial de crecimiento y que se han visto afectados a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia.

—Apoyo a la continuidad de los negocios de personas emprendedoras que se encuentran desarrollando un modelo de negocio viable, con enfoque de mercado y con potencial, mediante el desarrollo de capacidades y competencias.

—Impulso del Sello CR Artesanal para la producción, promoción y comercialización de artesanías.

—Autodiagnóstico de las capacidades tecnologías de la empresa con la herramienta Chequeo Digital.

—Becas con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para continuidad del negocio.

—Capacitaciones virtuales en gestión de negocios.

—Programa Impulso Joven para apoyar la continuidad de las ideas o modelos de negocio de las personas jóvenes emprendedoras que se han visto afectadas por la pandemia. Se trabaja en conjunto con el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

2. Registro Pyme

El Registro Pyme acredita la condición pyme y que, según la Ley de Fortalecimiento a las Pymes (N° 8262), tiene los siguientes beneficios:

—Participación como proveedor pymes del Estado.

—Financiamiento, avales y garantías por medio del Fondo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Fodemipyme) del Banco Popular.

—Fondos no reembolsables para innovación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

—Servicios de desarrollo empresarial como: charlas, capacitaciones y talleres, entre otras.

—Ferias empresariales y encuentros de negocios.

—Tarifa preferencial en la revalidación anual de empresas ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

—Tarifa diferenciada de $5 a gestores de residuos, micro y pequeñas (según Art 1-49 del Decreto N° 41526-S-MINAE-H).

—Tarifas preferenciales en servicios PYMExpress y Exportafácil.

—Financiamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo, Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y otras entidades.

—Exoneración de impuesto a personas jurídicas.

—Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de mipymes de alquiler (monto menor a ¢669.000).

—Pago escalonado para patronos ante Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para nuevas microempresas con hasta cinco empleados.

—Permiso sanitario de funcionamiento microempresas (tarifa única de $20).

—Tarifa preferencial en registros sanitarios para microempresas (20% de la tarifa vigente).

—Período de gracia (no pago) durante los primeros tres años para la certificación de drones ante la Dirección General de Aviación Civil.

—Exoneración escalonada para las mipymes en el pago del impuesto sobre la renta durante los primeros tres años de operaciones (Ley 9635 Ministerio de Hacienda).

Pasos para solicitar el registro:

—Regístrese como usuario en el Siec y descargue el formulario, que funciona como declaración jurada.

—En el proceso, el sistema le pedirá adjuntar los comprobantes de los requisitos adicionales, para lo cual deberá incluir un documento en blanco; de lo contrario, no podrá continuar el proceso.

3. Promoción

El MEIC y diferentes entidades realizan actividades de promoción de las pymes, tales como:

—ExpoPYME: vitrina para el impulso de los emprendimientos y las pymes. La novena edición realizada en 2021 contó con una modalidad mixta, tanto stands físicos como compras por medio de la plataforma YALE de Correos de Costa Rica.

—Galardón Pyme: reconocimiento al talento empresarial que premia a los sectores de industria, comercio y servicios. Además, se entregan menciones honoríficas en las categorías de Pyme Mujer, Pyme Verde, Pyme Innovadora y Pyme Joven y Pyme Mujer Emprendedora Universitaria.

—Cantones emprendedores: premia las buenas prácticas de las municipalidad, por fomentar el emprendimiento y la empresariedad en sus comunidades.