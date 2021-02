Tras casi 11 meses de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, es claro que hay cansancio e incluso se suelen cometer irresponsabilidades en la aplicación de las medidas y protocolos. Todas las personas y las empresas en particular, empero, deben implementarlos y estar vigilantes de mantenerlos para no arriesgar a los clientes, a los proveedores, al personal y al negocio. ¿Qué ocurre si sus colaboradores no los cumplen?