“La revolución tecnológica está aquí. Las preferencias de los clientes han cambiado y la gente está más acostumbrada a la tecnología. No es solo una tecnología en particular la que impulsa el cambio, sino que muchas de ellas se unen”, dijo Krish Krishnakanthan, líder de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de McKinsey & Co. en América del Norte, en un conversatorio de esta firma.