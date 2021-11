¿Qué debe revisar de su empresa al cierre del año para tomar decisiones de cara al 2022?

Cuando Usted se dirige a un lugar sabe la ruta que debe llevar y puede recurrir a aplicaciones como Waze o Google Maps. De la misma manera, en las empresas se requiere conocer dónde está en la actualidad y el mapa de ruta. Lo primero lo obtiene con los estados financieros y lo segundo con un plan y una estrategia de negocios.

La mala gestión, en general y en el ámbito financiero, en las empresas se debe al desconocimiento que se tiene del proceso o de la importancia de la gestión financiera y a que se delegan las finanzas de las empresas en personas externas y la persona dueña de la empresa no se involucra.

Asimismo, a la falta de asesoría si la persona no tiene conocimiento contable y financiero suficiente según el tamaño, nivel y complejidad de su empresa.

Para las personas que crean y dirigen una empresa (ya sea micro, pequeña, mediana o grande) es vital evaluar el funcionamiento y los resultados de ventas, de rentabilidad y, en general, de gestión financiera para tomar las decisiones a nivel administrativo, comercial, operativo, de recursos humanos y contable, entre otras.

Lleve al día su contabilidad y solicite a su contador los estados financieros actualizados. (Foto para EF) (AndreyPopov/Getty Images/iStockphoto)

Nada mejor que el cierre de cada año para realizar esa evaluación de los principales indicadores financieros de cara a iniciar el siguiente año de la mejor manera.

“Una empresa que no es rentable, se debe volver rentable”, advirtió Pablo Vallejo, director de Vallejo Business Consulting, división de Grupo Vallejo. “De lo contrario, no puede continuar. Así que, si no tengo la información correcta para saber esto, básicamente todos los otros procesos en la empresa no tienen sentido. Los negocios viven de las finanzas sanas”.

Cómo hacerlo

La buena gestión y control financiero debe enfocarse en permitir que la empresa sea más competitiva. ¿Qué debe hacer?

—Lleve al día su contabilidad y solicite a su contador los estados financieros actualizados. No espere al cierre fiscal. Hágalo mes a mes.

—Revise en los estados financieros y tenga claros los indicadores de gastos fijos, gastos variables e ingresos de la empresa durante el año.

—Analice los costos y presupuestos por producto y departamento, así como de los esfuerzos comerciales y de innovación, entre otros.

—Revise, con la persona encargada de contabilidad, la rentabilidad bruta, pago de impuesto de renta y utilidad neta.

—Analice parámetros como el crecimiento en ventas del año y de la rentabilidad.

—Si el resultado del análisis de la gestión financiera es negativo deberá tomar acciones para corregir esa situación en miras al inicio del próximo año.

—Determine los cambios que deberá implementar en el corto, mediano y largo plazo enfocándose en lograr estándares que se utilizan a nivel mundial según el tamaño de su empresa. Que sea una mipyme implica aprovechar las mejores prácticas y ajustarlas al tamaño y giro de negocios.

—Genere poco a poco una cultura interna para alcanzar ese objetivo de una gestión financiera robusta y saludable.

—Aplique estos tres puntos, que según Vallejo se conoce como Triángulo de la Gestión:

1. Herramientas control financiero: todo lo que sucede realmente en las finanzas, incluyendo los ingresos y egresos reales (ya sean en efectivo, transferencias o tarjetas), cuentas por cobrar, cuentas por pagar y conciliaciones bancarias en tiempo real.

2. Modelo financiero: se alimenta de la información anterior. Acá se registran y se comparan los ingresos versus los egresos. Se analiza rentabilidad, utilidad, impuestos, comparación de gastos fijos y variables mes con mes, departamentos o centros de costos, presupuestos por departamentos, puntos de equilibrio, entre muchos otros datos más.

3. Flujo financiero proyectado: permite tomar decisiones a futuro a nivel de inversión y comercial para aumentar ventas e ingresos. Asimismo, facilita proyectar contratos e inversiones a corto o largo plazo sin poner en riesgo al negocio por una posible falta de liquidez futura debido al desconocimiento de la situación financiera real. Con base al modelo financiero, este flujo debe irse actualizando en promedio mes a mes.

“Con todos estos datos también podemos establecer precios de venta de productos o servicios correctos”, dijo Vallejo.