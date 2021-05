La barrera con la cual se encontró fue que para muchos programas de apoyo, incluyendo los de fondos no reembolsables del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, no tenía suficiente tiempo de estar en el país. El requisito era insalvable. Lo que no le impedía seguir cosechando contactos en la industria e investigando más, así como participó en diferentes programas de capacitación como instructor.