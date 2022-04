Los dos cambios que impulsaron a Trendy Marketing, una pyme de mercadeo y artículos promocionales

Cuando Pablo Castro, propietario de Trendy Marketing, enviaba los pedidos a los clientes con un mensajero que tenía contratado se dio cuenta que las entregas se atrasaban mucho más de lo permitido.

“Un día había que hacer una entrega a las once de la mañana”, cuenta Pablo. “Y eran las seis de la noche y nada. Llamé al mensajero: me dijo que se había puesto a realizar otras cosas, que no eran encargos míos”.

Pablo aplicó dos cambios, uno para dar a conocer la empresas que le fue recomendado por una amistad; el otro lo descubrió él y no lo dudó en aplicarlo.

Trendy Marketing se dedica a mercado, contenido audiovisual (videos, afiches físicos y digitales) y artículos promocionales (rótulos, jarras, tazas, botones, mousepad, uniformes, gabachas, delantales y carteles de lata, acrílico y PVC entre otros).

Los carteles de PVC son para colocar en puertas de servicios sanitarios, salidas de emergencia o cajas, por ejemplo.

Pablo Castro es fundador de Trendy Marketing, que se dedica a Trendy Marketing se dedica a mercado, contenido audiovisual y artículos promocionales. (Foto para EF)

Junto con Pablo, en la empresa trabaja su esposa Myrna León. (Foto para EF)

Trendy Marketing cuenta también con dos colaboradoras, que son sobrinas de Pablo. "Es una empresa familiar", dice él. (Foto para EF)

La empresa se encuentra en Heredia, en la ruta que lleva a San Joaquín de Flores y cerca de la entrada a Mercedes Sur. Junto con Pablo, en la empresa trabajan su esposa Myrna León y dos sobrinas, Karina y Francela.

Pablo estudió mercadeo y publicidad en la Universidad de Costa Rica (UCR) en los años noventa. Es de Tibás, pero se fue a vivir a Heredia cuando se casó. Luego empezó la carrera de informática y trabajó en esta área en HP, Amazon y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Pero el cambio vino cuando pasó a colaborar en un emprendimiento tecnológico.

“El dueño me decía que yo no era para trabajar con un patrono; él mismo me decía que pusiera un negocio”, cuenta Pablo. Una ventaja que tiene Pablo es que sabe escuchar a otras personas.

No solo le hizo caso al dueño de la empresa de informática en la cual trabajaba. Aunque uno tenga experiencia y conocimientos en un campo, eso no significa que al emprender se tendrá éxito. Pablo empezó a asesorarse y decidió aprovechar sus conocimientos de tecnología, mercadeo y publicidad, y su creatividad.

En 2017 fundó Trendy Marketing. Conocía sistemas informáticos como el Photoshop, que había aprendido a usar cuando se estaba en la versión 3 (ahora va por la 23.3). Otras técnicas tuvo que aprenderlas.

Por ejemplo, la sublimación, para pasar imágenes de logos de empresas u otras a tazas, vasos o telas. También aprendió a utilizar máquinas para impregnar imágenes en superficies de lapiceros, gorras o botones publicitario y el software Ilustrador.

Un factor que ayudó también es el conocimiento de Pablo en servicio al cliente, área donde él trabajó como entrenador cuando estuvo en HP. Así fue iniciando el negocio y fue cuando aplicó el primer cambio.

Al principio los clientes salían entre las amistades. Pero en 2020 otro emprendedor dedicado a comercializar edredones, ropa de cama y jackets traídas de Estados Unidos le dijo que le gustaba mucho lo que producía Trendy Marketing. “¿Por qué no se hace publicidad en redes sociales?”, le dijo.

Pablo ya tenía un perfil para Trendy Marketing y participaba en el marketplace de Facebook. Pero no le daba resultados. Entonces siguió el consejo.

Empezó a pagar publicidad en Facebook y a programar las pautas a través de las mismas herramientas que la aplicación brinda. Los resultados fueron inmediatos.

“Apenas pauto, empiezan los contactos de posibles clientes y se hace la venta”, dice Pablo.

Él cuenta que antes tenía un alcance entre 50 y 60 usuarios. Ahora supera los 500 cuando pauta. De ello, recibe mensajes de un 10% y un porcentaje similar termina contratando. Recibe tantos mensajes que ya requiere a alguien que los pueda revisar.

El cambio lo aplicó en media pandemia. Pablo considera que eso le ayudó a mantener el negocio, a diferencia de otras empresas del sector —competencia de él— que tuvieron que cerrar.

El cierre de esos negocios y la publicidad digital hizo que muchos de los clientes de esas empresas lo empezaran a buscar. “El sector es muy tradicionalista tanto en productos como en la promoción”, asegura Pablo.

Con el aumento de las ventas se dio cuenta de otra situación: el servicio de Uber Flash para entregas. Esta es una opción de la app de Uber para enviar o recibir artículos y que se complementa con Flash Moto, para entregas de artículos pequeños y medianos a través de motos o bicicletas.

Según Uber en Costa Rica se registran más de 735,000 envíos con Uber Flash desde su lanzamiento. Entre los negocios que lo aprovechan hay emprendimientos de pastelería, tarjetas, decoración y diseño de kits de regalos, agencias de publicidad. También lo aprovechan usuarios regulares para enviar artículos o regalos a sus familiares o amigos.

Antes tenía un mensajero, pero le quedaba mal. Aparte que el costo era mayor, se iba a hacer otras cosas, se perdía por horas y hasta se le olvidaba cumplir con una entrega. Ahí fue donde Trendy Marketing implementó el segundo cambio: empezó a hacer las entregas con Uber, utilizando el servicio de socios colaboradores con automóviles. Luego descubrió Uber Flash.

Empezó a utilizar esta facilidad en octubre de 2020, lo que coincidió con el incremento de clientes, incluyendo multinacionales, cadenas de restaurantes de comidas rápidas, pymes y particulares. Los dos cambios fueron determinantes.

Mira hacia atrás y sabe que hizo lo correcto en seguir el consejo de tener su propio emprendimiento.

“Cuando me iba a meter en este negocio había gente que me decía que no lo hiciera”, recuerda Pablo. “Me decían que había mucha competencia, que habían empresas que ofrecían precios muy bajos. Yo les decía que quería competir con algo diferente”.

Pablo dice que hay épocas de alta demanda donde trabaja más y otras donde baja el mercado, pero que se siente muy contento. Una de las razones es porque puede introducir innovaciones en la tecnología que utiliza, en las técnicas con las que produce.

Quiere seguir creciendo y evolucionando, incorporando nuevas técnicas, renovando equipos.

Por ejemplo, ahora crea almohadones plush. Los clientes le llevan la foto de una mascota. Con eso, él crea un almohadón con la forma de la mascota.